Перед посевной аграрии наименее обеспечены горючим

Команда Семенной ассоциации Украины собрала в единой инфографике незакрытые потребности аграриев в период посевной кампании 2022 года. Так, меньше всего обеспечены украинские агропредприниматели горючим – 60,2%. На втором месте азотные удобрения – 68%. И на третьем СЗР ​​– 70,6%. Немного лучшая ситуация с семенами (76,7%) и комплексными удобрениями (79,8%). Об этом сообщает socportal.info

Эта посевная кампания, без сомнения, самая трудная. Аграрии решают ряд вызовов: от логистики, снабжения горючего до физической безопасности своих работников, ограничений работы в вечернее и ночное время суток, полетов дронами или беспилотными летательными аппаратами. То есть, весомую роль играет не только обеспечение СЗР или удобрениями, но и сам существенно усложненный процесс работы, — комментирует ситуацию комментирует ситуацию исполнительный директор ассоциации Сюзана Григоренко.

Проблема с горючим усугубляется. За 40 суток войны ракетными и артиллерийскими ударами российских войск уничтожены запасы горючего, бензовозы, вагоно-цистерны на не менее 19 нефтебазах и наносятся повторные удары.

«Россия сегодня целенаправленно уничтожает наши склады горючего для того, чтобы сорвать посевную. Более того, они перешли к прямому уничтожению зернохранилищ. Это целевая их программа по созданию продуктового кризиса в мире, то есть не только против Украины. Зимой они создали энергетический кризис в Европе и мире. Теперь Россия планомерно создает продуктовый кризис. И этим обусловлены, собственно, эти удары по базам с горючим, удары по зернохранилищам, забор техники у фермеров, заминирование полей», — сказал в интервью телемарафону Премьер-министр Денис Шмыгаль. Т.о., уничтожая нефтебазы на территории Украины, россия стремится создать продуктовый кризис в мире.