Термоядерный синтез сделали доступнее: ему не нужны сверхмощные лазеры и магниты

Обновлено: Апрель 08, 2022.

Термоядерный синтез сделали доступнее: ему не нужны сверхмощные лазеры и магниты

Оксфордский филиал First Light Fusion продемонстрировал измеримый термоядерный синтез: ученые использовали высокоскоростные снаряды, которые летели в цели со встроенными топливными гранулами, сообщает https://nangs.org/news

Исследователи заявили, что их новый подход со снарядом может обеспечить самый быстрый, простой и дешевый путь к термоядерной энергии.

Современные атомные электростанции выделяют энергию путем расщепления атомов в реакциях деления. Термоядерные реакторы выделяют энергию так же, как это делает Солнце, — они сталкивают атомы друг с другом так сильно и так быстро, что те сливаются.

Большинство крупных термоядерных проектов на основе токамаков и стеллараторов работают на сверхвысокой температуре, выше, чем в ядре Солнца, а также в магнитно ограниченной плазме. Это нужно, чтобы заставить атомы двигаться быстро.

В First Light Fusion заявили, что у них есть совершенно другой подход, для которого не нужно дорогих, мощных лазеров или магнитов. Нужна гиперзвуковая скорость: на ней запускают снаряд по падающей цели. Последняя сделана так, чтобы создавать создания тонко настроенные коллапсирующие ударные волны. Дальше эти волны образуют давление, почти в миллиард раз превышающее атмосферное: оно достаточно высокое, чтобы на высокой скорости взорвать небольшие дейтериевые топливные гранулы. Это поможет запустить термоядерные реакции.

По словам исследователей, снаряд летит со скоростью около 6,5 км/с, или 23 400 км/ч.

Компания заявляет, что это относительно простая технология, с помощью нее можно вырабатывать энергию, которая будет стоить менее $50/МВт*ч.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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