Термоядерный синтез сделали доступнее: ему не нужны сверхмощные лазеры и магниты

Исследователи заявили, что их новый подход со снарядом может обеспечить самый быстрый, простой и дешевый путь к термоядерной энергии.

Современные атомные электростанции выделяют энергию путем расщепления атомов в реакциях деления. Термоядерные реакторы выделяют энергию так же, как это делает Солнце, — они сталкивают атомы друг с другом так сильно и так быстро, что те сливаются.

Большинство крупных термоядерных проектов на основе токамаков и стеллараторов работают на сверхвысокой температуре, выше, чем в ядре Солнца, а также в магнитно ограниченной плазме. Это нужно, чтобы заставить атомы двигаться быстро.

В First Light Fusion заявили, что у них есть совершенно другой подход, для которого не нужно дорогих, мощных лазеров или магнитов. Нужна гиперзвуковая скорость: на ней запускают снаряд по падающей цели. Последняя сделана так, чтобы создавать создания тонко настроенные коллапсирующие ударные волны. Дальше эти волны образуют давление, почти в миллиард раз превышающее атмосферное: оно достаточно высокое, чтобы на высокой скорости взорвать небольшие дейтериевые топливные гранулы. Это поможет запустить термоядерные реакции.

По словам исследователей, снаряд летит со скоростью около 6,5 км/с, или 23 400 км/ч.

Компания заявляет, что это относительно простая технология, с помощью нее можно вырабатывать энергию, которая будет стоить менее $50/МВт*ч.