Україна може втратити контроль за важливим об’єктом ГТС. Існує загроза зупинки транзиту газу

Обновлено: Апрель 08, 2022.

Україна може втратити контроль за важливим об’єктом ГТС. Існує загроза зупинки транзиту газу

Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників рф та підконтрольних їм незаконних збройних формувань т. зв. «лнр» в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» у Луганській області. Дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка».

КС «Новопсков» – це важливий об’єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) «Сохранівка».
ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС. Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.
Закликаємо представників агресора утриматись від подальшого тиску на працівників ОГТСУ та втручання в роботу КС.
В іншому випадку, у разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС «Новопсков» означає зупинку транзиту через ГВС «Сохранівка».
Відповідальність за наслідки – на російській федерації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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