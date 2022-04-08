Україна засуджує позицію Угорщини про готовність сплачувати за російський газ в рублях

Україна вважає заяву Угорщини про готовність оплачувати російський газ в рублях, як недружню позиції щодо нашої держави. Більше того, такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаґанку. Про це заявив речник МЗС України – Олег Ніколенко, повідомляє https://expro.com.ua/

«Українців та угорців об‘єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв‘язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тис. українських угорців. Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці росії, є шкідливою для обох наших народів.

На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додатковх джерел для фінансування російської воєнної машини». – Зазначили в МЗС України.