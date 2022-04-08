Великобритания будет развивать атомную и ветровую энергетику

Обновлено: Апрель 08, 2022.

Великобритания будет развивать атомную и ветровую энергетику

Новая стратегия энергетической безопасности Великобритании нацелена на увеличение установленных мощностей АЭС втрое до 2050 года и ускоряет планы по установке новых ветряных морских электростанций в 2020-х годах.

Об этом сообщает Экономическая правда  со ссылкой на Bloomberg.

Документ также содержит более амбициозные цели по водороду, солнечной энергетике и меры по стимулированию нефтегазовых проектов в Северном море.

«Это снизит нашу зависимость от источников энергии, испытывающих волатильность мировых цен, которые мы не можем контролировать, поэтому мы сможем обеспечить большую энергетическую самодостаточность», – сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Это позволит снизить счета потребителей за электричество, отметил он.

В рамках объявленной стратегии планируется, в частности, довести мощности АЭС до 24 ГВт к 2050 году по сравнению с 8 ГВт в 2020 году, получать 95% электроэнергии из низкоуглеводных источников до 2030 года, довести мощность прибрежных ВЭС до 50 ГВт до 20 целью в 40 ГВт) с примерно 14 ГВт в настоящее время. Кроме этого, на осень запланирован новый раунд продаж лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

Новый план предполагает, что через 30 лет атомная энергетика будет обеспечивать 25% потребностей страны в электричестве по сравнению с 16% сегодня. Кроме того, министры создадут правительственный орган под названием «Большая британская ядерная энергетика» для продвижения новых проектов и учредит Фонд поддержки атомной энергетики в размере 120 млн фунтов стерлингов.

Автор:

(Всего статей: 524)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: