8 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Україна успішно завершує опалювальний сезон 2021/22 років, і вже розпочала підготовку до наступного
Дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка»
Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 50 тисячам споживачів. Зокрема, у Донецькій області – понад 20 тисячам споживачів, Київській — понад 13 тисячам, Херсонській — 9 тисячам, Харківській – 4 тисячам, Сумській — 1,7 тисячі, Запорізькій – 1,6 тисячі, Миколаївській – 1,1 тисячі абонентів.
- Станом на 8 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1173 населених пунктів, загалом близько 774 тисячі споживачів.
- НКРЕКП хоче продовжити розслідування на ринку е/е та газу в умовах військової агресії рф, схвалила зміни до порядку їх проведення. НКРЕКП пропонує запровадити електронний документообіг під час розслідувань порушень законодавства на ринку е/е та газу, що дозволить проводити їх в умовах воєнного часу та пов’язаних з ним обмежених можливостей поштового листування.
Газ
- Газопостачання відновлено 2098 споживачам.
- Без газопостачання залишаються понад 303 тисячі абонентів.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за добу скоротили використання природного газу на 4%. Зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, бюджетні та релігійні організації, а також виробники тепла та електроенергії.
- 2500 споживачів в Київській області сьогодні з газом. В Бородянці сьогодні 1500 осель матимуть газопостачання. Фахівці АТ «Київоблгаз» відновили газопровід середнього тиску діаметром 200 мм. Ще майже в тисячі домогосподарств в селі Плоске, Броварського району зможуть приготувати вечерю вдома. На черзі Стоянка, Ірпінь, Буча, Гостомель.
- Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників рф та підконтрольних їм незаконних збройних формувань т. зв. «лнр» в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» у Луганській області.
- КС «Новопсков» – це важливий об’єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) «Сохранівка».
- ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС.
- Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.
- У разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС «Новопсков» означає зупинку транзиту через ГВС «Сохранівка».
ЖКГ
- Україна успішно завершує опалювальний сезон 2021/22 років, і вже розпочала підготовку до наступного. Країна виходить із опалювального сезону із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 9 млрд куб. м та запасами вугілля понад 1 млн тонн.
Міжнародний вимір та санкції
- Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив у Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.
- Японія заборонить імпорт вугілля з росії
- Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій
- Конгрес США ухвалив законопроект про заборону імпорту нафти й газу з росії.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом