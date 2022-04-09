8 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 09, 2022.

8 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Україна успішно завершує опалювальний сезон 2021/22 років, і вже розпочала підготовку до наступного 

Дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка» 

Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 50 тисячам споживачів. Зокрема, у Донецькій області – понад 20 тисячам споживачів, Київській — понад 13 тисячам, Херсонській — 9 тисячам, Харківській – 4 тисячам, Сумській — 1,7 тисячі, Запорізькій – 1,6 тисячі, Миколаївській – 1,1 тисячі абонентів.
  • Станом на 8 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1173 населених пунктів, загалом близько 774 тисячі споживачів.
  • НКРЕКП хоче продовжити розслідування на ринку е/е та газу в умовах військової агресії рф, схвалила зміни до порядку їх проведення. НКРЕКП пропонує запровадити електронний документообіг під час розслідувань порушень законодавства на ринку е/е та газу, що дозволить проводити їх в умовах воєнного часу та пов’язаних з ним обмежених можливостей поштового листування.

 Газ

  • Газопостачання відновлено 2098 споживачам.
  • Без газопостачання залишаються понад 303 тисячі абонентів.
  • Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за добу скоротили використання природного газу на 4%. Зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, бюджетні та релігійні організації, а також виробники тепла та електроенергії.
  • 2500 споживачів в Київській області сьогодні з газом. В Бородянці сьогодні 1500 осель матимуть газопостачання. Фахівці АТ «Київоблгаз» відновили газопровід середнього тиску діаметром 200 мм. Ще майже в тисячі домогосподарств в селі Плоске, Броварського району зможуть приготувати вечерю вдома. На черзі Стоянка, Ірпінь, Буча, Гостомель.
  • Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників рф та підконтрольних їм незаконних збройних формувань т. зв. «лнр» в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» у Луганській області.
  • КС «Новопсков» – це важливий об’єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) «Сохранівка».
  • ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС.
  • Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.
  • У разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС «Новопсков» означає зупинку транзиту через ГВС «Сохранівка».

ЖКГ

  • Україна успішно завершує опалювальний сезон 2021/22 років, і вже розпочала підготовку до наступного. Країна виходить із опалювального сезону із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 9 млрд куб. м та запасами вугілля понад 1 млн тонн.

Міжнародний вимір та санкції

  • Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив у Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.
  • Японія заборонить імпорт вугілля з росії
  • Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями відходом від санкцій
  • Конгрес США ухвалив законопроект про заборону імпорту нафти й газу з росії.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

Автор:

(Всего статей: 531)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: