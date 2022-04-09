Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю

Обновлено: Апрель 09, 2022.

Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти Росії та Білорусі.

Про це повідомив Білий дім, пише «Європейська правда».

Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них.

Інший — забороняє імпорт енергоносіїв з Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.

Сенат одноголосно схвалив ці два законопоєкти в четвер вранці.

Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента Росії Владіміра Путіна.

США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ Путіна Сергєя Лаврова.

Сенат США також одноголосно ухвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Тепер Палата представників має розглянути проєкт, а Джо Байден повинен його затвердити.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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