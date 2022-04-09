Без нафтового ембарго росії ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на українські міста, – Денис Шмигаль на зустрічі з керівництвом ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем, під час якої подякував країнам ЄС за лідерство у питанні підтримки України та введенні санкції проти росії.

«Ми вдячні європейським політикам за прийняття 5-го санкційного пакету. Можливості росії фінансувати цю війну суттєво зменшуються, але без нафтового ембарго в агресора ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на мирні українські міста. Тому ми закликаємо країни ЄС якнайшвидше розглянути це питання», – підкреслив Денис Шмигаль.

Окремо Прем’єр-міністр України подякував Європейському Союзу за надання фінансової допомоги для підтримки українських громадян та Збройних Сил України. Зокрема за озвучене сьогодні рішення виділити додаткові 500 млн євро для української армії.

«Ми також отримали перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Сьогодні на рахунки Уряду надійшла вже грантова допомога від ЄС у розмірі 120 млн євро. Україна вдячна вам за підтримку. Ми розраховуємо також на виплату другого траншу в 600 млн євро найближчим часом та започаткування нової програми макрофіну», – відзначив Денис Шмигаль.

Також Глава Уряду подякував керівництву ЄС за підтримку кампанії StandUpForUkraine для збору коштів для потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні та на території ЄС, яка відбудеться 8-9 квітня.

Під час зустрічі також сторони обговорили питання продовольчої безпеки, взаємодії в енергетичному секторі, лібералізацію торгівлі та спільні програми допомоги переміщеним українцям.