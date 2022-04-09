Европейские энергетические компании находят обходные пути для покупки российской нефти

Когда партия российского дизельного топлива не является партией российского дизельного топлива? Ответ заключается в том, что крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc превращает его в то, что трейдеры называют латвийской смесью. Об этой находке компании пишет Bloomberg

Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01 процента поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения.

Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка, смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу, в то же время удовлетворяя общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина.

Поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы к покупке российской нефти, газа или угля, продажа новой смеси является совершенно законной. Если бы Shell и другие следовали европейским правилам буквально, они могли бы покупать грузы 100-процентного российского происхождения.

Но смешивание — это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказываться от российских молекул) и делать другое (покупать много российских молекул).

В случае с Shell компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией. Новые термины гласят: «Условием этой заявки и любого вытекающего из нее контракта является то, что товары, проданные и поставленные Продавцом, не должны быть произведены в Российской Федерации («РФ») и не должны быть загружены или вывезены из РФ. Товары считаются произведенными в РФ, если они произведены в РФ или если их состав (по объему) на 50 и более процентов состоит из материала, произведенного в РФ».

На рынке нефти трейдеры шепчутся о «латвийской смеси» — новом происхождении дизельного топлива, которое выглядит как обходной путь для поставок российского продукта, смешанного с чем-то еще. Типичная торговля идет из Приморска, российского города экспорта нефти недалеко от Санкт-Петербурга, в Вентспилс, латвийский порт с большим нефтяным терминалом и резервуарными мощностями. Именно там происходит смешение. Есть много других мест, где происходит смешивание, в том числе в Нидерландах и в открытом море, что торговцы называют перевалкой с корабля на корабль. Для многих на рынке латвийская смесь — это просто сокращение от любой смеси, содержащей российские молекулы, независимо от того, где происходило смешивание.

Латвийская смесь является напоминанием об аналогичных лазейках для торговли находящейся под санкциями иранской и венесуэльской нефтью, которая в течение многих лет предлагалась на Дальнем Востоке как «малайзийская смесь» или «сингапурская смесь». Для Shell эта стратегия не лишена риска. В прошлом месяце компания была вынуждена принести редкие извинения после того, как ее трейдеры купили единственную партию российской нефти марки Urals с большой скидкой, что вызвало возмущение, в том числе министра иностранных дел Украины, обвинившего компанию в получении прибыли от украинской крови.