Індія прагне стабілізувати економічні зв’язки з рф на фоні санкцій

Обновлено: Апрель 09, 2022.

Індія прагне стабілізувати економічні зв’язки з рф на фоні санкцій

В Індії розробляють плани, як в обхід обмежень продовжити торгові відносини з рф.  Про це, як передає Укрінформ, повідомляє агентство Reuters з посиланням на індійське МЗС.

За даними агентства,   Індія  зосереджена на стабілізації своїх економічних зв’язків з росією і працює над розробкою платіжного механізму для врегулювання торгівлі на тлі санкцій Заходу проти росії за її вторгнення в Україну.

«Ми маємо налагоджені економічні відносини з росією. Враховуючи поточні обставини, я думаю, що обидві сторони докладають зусиль, щоб ці економічні відносини залишалися стабільними», — наводяться слова речника міністерства Ариндама Багчі.

В статті Reuters також йдеться про те, що до війни в Україні індійські нафтопереробники рідко купували російську нафту через високі транспортні витрати. Однак західні санкції призвели до того, що багато імпортерів відмовилися від торгівлі з москвою, знизивши ціни на нафту до рекордного рівня, що й зацікавило індійські компанії.

За підрахунками Reuters, з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого індійські нафтопереробники замовили щонайменше 16 мільйонів барелів дешевшої російської нафти,

За даними агенства, під час візиту до Нью-Делі в кінці березня високопоставлений американський чиновник заявив, що Сполучені Штати не хочуть бачити «швидке прискорення» імпорту нафти Індією з росії.

Як повідомляв Укрінформ, Індія заявила, що рішуче засуджує вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині та підтримує заклик до незалежного розслідування «глибоко тривожних повідомлень».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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