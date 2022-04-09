Підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення зараз не обговорюється, — Міненерго

Тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

«Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати — подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення», — сказав він.