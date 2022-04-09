Псаки: США не ослабят санкции против Венесуэлы для замены российской нефти

Администрация США не рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Передает НАНС со ссылкой на РИА Новости

«Нет, в настоящий момент такой вариант не рассматривается», — сказала Псаки в ходе брифинга, комментируя возможность ослабления уже введенных рестрикций в отношении Венесуэлы, чтобы позволить ей восполнить недостаток нефти на мировом рынке в условиях сокращении поставок из РФ.