РФ щодня отримує з Європи мільярд доларів за енергоносії

37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни. Про це повідомив радник голови Офісу президента повідомив Подоляк на своїй сторінці в Telegram

Мало того, що Україна об’єктивно не мала такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, так ще й кожного дня росіяни отримують прямі об’ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою.

Така позиція партнерів поряд із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії «єдина росія», немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення воєнних дій, до більш масового знищення українців, остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, на окопування та перехід до війни на тривале виживання…

Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?