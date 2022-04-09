РФ щодня отримує з Європи мільярд доларів за енергоносії

Обновлено: Апрель 09, 2022.

РФ щодня отримує з Європи мільярд доларів за енергоносії

37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні. Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни. Про це повідомив радник голови Офісу президента  повідомив Подоляк на своїй сторінці в Telegram

Мало того, що Україна об’єктивно не мала такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, так ще й кожного дня росіяни отримують прямі об’ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою.

Така позиція партнерів поряд із недопрацьованими санкціями (немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії «єдина росія», немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії) стимулює росіян до розширення воєнних дій, до більш масового знищення українців, остаточної відмови від незастосування важкої зброї проти мирних громадян, на окопування та перехід до війни на тривале виживання…

Навіщо все-таки Європа продовжує фінансувати росіян?

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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