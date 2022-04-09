Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония запретит импорт российского угля, что является смелым политическим изменением, которое усиливает давление на Москву после того, как Европейский союз объявил о своем собственном эмбарго на топливо. Об этом передает Bloomberg

Жестокие и бесчеловечные действия России раскрываются одно за другим по всей Украине», — заявил Кисида журналистам в Токио в пятницу, добавив, что Москву необходимо заставить взять на себя ответственность. «Мы запретим импорт российского угля». Япония быстро обеспечит альтернативные источники и поэтапно сократит импорт, снизив зависимость от России в плане энергоносителей, добавил он, не называя временные рамки для этого шага. Это сигнализирует об изменении политики Японии, которая ранее выступала против прекращения энергетических связей с Россией из-за ее сильной зависимости от импорта топлива. Импорт российского угля составляет около 13% энергетических поставок Японии, а также используется в производстве стали и цементной промышленности.

Сокращение поставок угля стали неожиданностью. Кисида действует с беспрецедентной решительностью, чтобы подавить Россию, в том числе путем замораживания активов физических и юридических лиц и лишения страны ее статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Премьер-министр стремился продемонстрировать солидарность с США и Европой в вопросе санкций, опасаясь, что вторжение России в Украину может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям в отношении спорной территории в Азии.