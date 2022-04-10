10 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 10, 2022.

10 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Працівникам Запорізької АЕС встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%

«Газпром» зменшив заявку на транзит газу через Україну на 14%

 Японська Kyushu Electric Power не купуватиме російське вугілля цього року

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 32,6 тисячі споживачів.
  • Зокрема, у Київській області – 13,8 тисячі споживачів, Донецькій — 6,3 тисячі, Харківській — 6 тисячам, Запорізькій – 4,2 тисячі, Миколаївській — 1,9 тисячі, Сумській — 400 абонентам.
  • Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько

1023 населених пунктів, загалом близько 741,4 тисячі споживачів.

  • Працівникам Запорізької АЕС встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%. Вона нараховуватиметься усім працівникам ЗАЕС з 4 березня 2022 року – дня захоплення станції та початку окупації міста-супутника Енергодар. Виплати відбудуться одноразово у день звільнення станції від окупантів. Це передбачено Спільним рішенням ДП «НАЕК «Енергоатом» та Профспілкового комітету ППО Компанії з метою підтримки персоналу Запорізької АЕС та членів їхніх сімей, які мешкають в окупованому Енергодарі.
  • «Черкасиобленерго» достроково сплатило державі 5,6 млн грн дивідендів
  • Працівники «Сумиенерго» підірвалися на протитанковій міні у Тростянці: один загиблий, двоє у важкому стані. трагедія трапилася після огляду спеціалістами пошкодженої лінії електропередачі на Тростянецькій дільниці. Зазначається, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу, вони в лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільно важкий.

 

  • Газ
  • Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.
  • АТ “Укргазвидобування” обладнує супутниковими системами Starlink виробничі об’єкти.
  • Зона обслуговування АТ “Донецькоблгаз” продовжує піддаватись щільним обстрілам. Сьогодні уражено мережу для 50 приватних домоволодінь, для 8 господарств вдалось зберегти газопостачання завдяки тимчасовим ремонтам. Серйозніші ремонти проводитимуться завтра.
  • Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 10%. Зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, бюджетні та релігійні організації, виробники тепла та електроенергії, а також промисловість.
  • Російський «Газпром» зменшив заявку на транзит газу через Україну на 14% – до 91,2 млн кубометрів. Номінація на прокачування російського газу до Європи на 8 квітня становить 91,2 млн кубометрів, заявка на 7 квітня була 105,7 млн кубометрів.

 

Міжнародний вимір та санкції

Японська Kyushu Electric Power не купуватиме російське вугілля цього року

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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