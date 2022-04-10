10 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Працівникам Запорізької АЕС встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%
«Газпром» зменшив заявку на транзит газу через Україну на 14%
Японська Kyushu Electric Power не купуватиме російське вугілля цього року
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 32,6 тисячі споживачів.
- Зокрема, у Київській області – 13,8 тисячі споживачів, Донецькій — 6,3 тисячі, Харківській — 6 тисячам, Запорізькій – 4,2 тисячі, Миколаївській — 1,9 тисячі, Сумській — 400 абонентам.
- Станом на 10 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько
1023 населених пунктів, загалом близько 741,4 тисячі споживачів.
- Працівникам Запорізької АЕС встановлена надбавка на заробітну плату у розмірі 20%. Вона нараховуватиметься усім працівникам ЗАЕС з 4 березня 2022 року – дня захоплення станції та початку окупації міста-супутника Енергодар. Виплати відбудуться одноразово у день звільнення станції від окупантів. Це передбачено Спільним рішенням ДП «НАЕК «Енергоатом» та Профспілкового комітету ППО Компанії з метою підтримки персоналу Запорізької АЕС та членів їхніх сімей, які мешкають в окупованому Енергодарі.
- «Черкасиобленерго» достроково сплатило державі 5,6 млн грн дивідендів
- Працівники «Сумиенерго» підірвалися на протитанковій міні у Тростянці: один загиблий, двоє у важкому стані. трагедія трапилася після огляду спеціалістами пошкодженої лінії електропередачі на Тростянецькій дільниці. Зазначається, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу, вони в лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільно важкий.
- Газ
- Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.
- АТ “Укргазвидобування” обладнує супутниковими системами Starlink виробничі об’єкти.
- Зона обслуговування АТ “Донецькоблгаз” продовжує піддаватись щільним обстрілам. Сьогодні уражено мережу для 50 приватних домоволодінь, для 8 господарств вдалось зберегти газопостачання завдяки тимчасовим ремонтам. Серйозніші ремонти проводитимуться завтра.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 10%. Зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, бюджетні та релігійні організації, виробники тепла та електроенергії, а також промисловість.
- Російський «Газпром» зменшив заявку на транзит газу через Україну на 14% – до 91,2 млн кубометрів. Номінація на прокачування російського газу до Європи на 8 квітня становить 91,2 млн кубометрів, заявка на 7 квітня була 105,7 млн кубометрів.
Міжнародний вимір та санкції
Японська Kyushu Electric Power не купуватиме російське вугілля цього року
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом