177 електрогенераторів з Великобританії надійшло в Україну

В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Перша партія — 21 генератор — надійшла раніше.
Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об‘єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення у випадку відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.
«Я щиро вдячний особисто Квазі Квартенгу, а також всьому британському Уряду і компаніям за надання цієї важливої допомоги. Одне з головних наших завдань — забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні сили України стабільним енергопостачанням. В той час, коли російські окупанти нищать наші електромережі та критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергозабезпечення українців», — наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко.
Незабаром очікуються надходження наступних партій мобільних електрогенераторів з Великобританії.