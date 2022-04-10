9 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Оператор ГТС України відновив газопостачання для майже 14 тисяч мешканців Київщини. Першим населеним пунктом із поновленим газопостачанням став Макарів
- Енергоатом забезпечив транспортування чергової зміни персоналу Чорнобильської АЕС катером річкою Прип‘ять
- Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива не пошкоджено і воно буде готове прийняти паливо одразу після закінчення військового стану
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 54,7 тисячам споживачів.
- Зокрема, у Чернігівській області – 25 тисячам, Харківській – 14 тисячам, Миколаївській – 11,5 тисячам, Київській – 3,1 тисячі, Донецькій – 728 споживачам, Сумській – 350 споживачам.
- Станом на 9 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1105 населених пунктів, загалом близько 771,3 тисячі споживачів.
- Енергоатом забезпечив транспортування чергової зміни персоналу Чорнобильської АЕС. Так, катер доставив рікою Прип‘ять 49 працівників на ЧАЕС і забрав звідти 51. Інших шляхів доставки людей на станцію зі Славутича наразі немає.
- Російські загарбники не пошкодили ЦСВЯП, воно буде готове прийняти паливо одразу після закінчення військового стану. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в цілому не постраждало під час окупації військами РФ, вживаються заходи з підготовки до прийому палива одразу після завершення військового стану. Загалом сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці. Водночас наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої.
Газ
- Газопостачання відновлено 2046 абонентам.
- Без газопостачання залишаються понад 305 тисяч абонентів.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 18%. Зменшили споживання збутові компанії для потреб населення, бюджетні та релігійні організації, виробники тепла та електроенергії. Збільшився попит у промисловості.
- Оператор ГТС України відновив газопостачання для майже 14 тисяч мешканців Київщини. 9 квітня співробітники Боярського ЛВУМГ запустили в роботу газорозподільну станцію, яка забезпечує транспортування газу до Макарівського району Київській області. До війни ГРС транспортувала газ для близько 14 тисяч домогосподарств. Одразу після звільнення території Київщини від окупантів та отримання доступу до об’єктів співробітники ОГТСУ розпочали відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури Першим населеним пунктом із поновленим газопостачанням став Макарів. Готові до запуску ще чотирьох ГРС, очікується погодження від місцевого оператора розподільних мереж АТ “Київоблгаз”.
Міжнародний вимір та санкції
- Польський оператор GAZ-SYSTEM S.A. передав Оператору ГТС України 13 генераторів різної потужності та комп’ютерну техніку.
- В Україну надійшла друга партія мобільних електрогенераторів, які Великобританія надає нашій державі для підтримки надійності енергопостачання. Всього Великобританія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об‘єктів, житлових будинків, підприємств. Генератори стануть резервним джерелом живлення у випадку відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.
- Чехія повністю відмовиться від нафти й газу з рф за 5 років
- Президент США Джозеф Байден підписав закони про ембарго на російські енергоносії й обмеження торгівлі з рф і білоруссю
- Євросоюз дозволив імпорт нафти для дочірньої компанії «газпромнєфті» в Сербії.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом