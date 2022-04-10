Демократичний світ може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною — Президент

Пріоритетними завданнями для української дипломатії є запровадження обмежень щодо російського нафтового бізнесу та газу.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків російської федерації. Передусім це стосується нафтового бізнесу», — сказав глава держави.

На його переконання, демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав.

«Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не має часу чекати, адже, «коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, потрібно діяти негайно».

«Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство», — додав він.