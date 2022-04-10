Демократичний світ може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною — Президент

Обновлено: Апрель 10, 2022.

Демократичний світ може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною — Президент

Пріоритетними завданнями для української дипломатії є запровадження обмежень щодо російського нафтового бізнесу та газу.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків російської федерації. Передусім це стосується нафтового бізнесу», — сказав глава держави.

На його переконання, демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав.

«Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не має часу чекати, адже, «коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, потрібно діяти негайно».

«Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство», — додав він.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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