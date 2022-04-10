Аграрії не знижують темпи посівної під час війни: Мінагрополітики

Наявний в країні дефіцит палива поки не зупиняє темпи посівної кампанії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Про це пише Уніан.

За словами заступника міністра, мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

«Найкритичнішим фактором залишається паливо, дизель. Його не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Поки з цим фактором всі справляються. Дякую аграріям за розуміння, постачальникам палива і всім, хто є в процесі. Зараз дефіцит дизеля на темп посівної не впливає, але цей фактор залишається критичним», — сказав Висоцький.