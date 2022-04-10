Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив міністр фінансів Франції

Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив CNN у п’ятницю міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, «різаниною» і сказав, що винних потрібно «встановити, притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини».

Франція не хотіла чекати, і заборона на нафту «змінить гру», сказав Ле Мер, але додав, що європейська єдність потрібна для введення суворіших санкцій щодо енергетики.

«Що стосується Франції, ми готові піти далі і прийняти рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти», — сказав він.

Ле Мер підкреслив, що нинішні санкції, узгоджені ЄС, були дуже ефективними і «найважчими з моменту створення Європейського Союзу».