Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив міністр фінансів Франції

Обновлено: Апрель 10, 2022.

Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив міністр фінансів Франції

Франція готова «йти далі» і заборонити російську нафту, заявив CNN у п’ятницю міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, «різаниною» і сказав, що винних потрібно «встановити, притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини».

Франція не хотіла чекати, і заборона на нафту «змінить гру», сказав Ле Мер, але додав, що європейська єдність потрібна для введення суворіших санкцій щодо енергетики.

«Що стосується Франції, ми готові піти далі і прийняти рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти», — сказав він.

Ле Мер підкреслив, що нинішні санкції, узгоджені ЄС, були дуже ефективними і «найважчими з моменту створення Європейського Союзу».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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