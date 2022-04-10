Китай прискорює нарощування ядерної зброї через зростаючий страх перед конфліктом у США

Китай прискорив розширення свого ядерного арсеналу через зміну в оцінці загрози, яку представляють США, кажуть люди, які знають мислення китайського керівництва, проливаючи нове світло на нарощування, яке посилює напругу між двома країнами.

Деякі з цих людей кажуть, що китайські ядерні зусилля задовго передували вторгненню Росії в Україну, але настороженість США щодо безпосереднього втручання у війну там, ймовірно, посилила рішення Пекіна зробити більший акцент на розробці ядерної зброї, як стримуючого фактору. Китайські лідери бачать потужний ядерний арсенал, як спосіб утримати США від безпосереднього втягування в потенційний конфлікт навколо Тайваню.

Серед останніх подій цього року прискорилася робота над більш ніж 100 імовірними ракетними шахтами у віддаленому західному регіоні Китаю, які можуть бути використані для розміщення ракет з ядерними зарядами, що здатні досягти території США.

Американські лідери заявили, що думки, які стоять за ядерним просуванням Китаю, незрозумілі. Незалежні аналітики з питань безпеки, які вивчають розповсюдження ядерної зброї, кажуть, що вони також не до кінця розуміють щодо того, що рухає Пекіном.

Люди, близькі до китайського керівництва, заявили, що посилення уваги Китаю до ядерної зброї також обумовлено побоюваннями, що Вашингтон може спробувати повалити комуністичний уряд Пекіна після більш різкого повороту політики США щодо Китаю під час адміністрацій Трампа і Байдена.

Американські військові чиновники та аналітики з питань безпеки стурбовані тим, що ядерне прискорення Китаю може означати, що він готовий нанести несподіваний ядерний удар. Китай планує підтримувати арсенал не більше, ніж необхідно для забезпечення інтересів безпеки Китаю, але китайські військові вважають, що їх ядерна зброя занадто застаріла, щоб бути ефективним стримуючим фактором від потенційного ядерного удару США.

Нервова міжнародна реакція на заклик російського лідера Володимира Путіна привести його ядерні сили в бойову готовність після вторгнення Росії в Україну запропонувала китайським чиновникам реальний урок про стратегічну цінність ядерної зброї. Так само і рішення України в 1994 році передати ядерну зброю, що залишилася в країні після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії безпеки від США та Росії.

«Україна втратила ядерне стримування в минулому, і тому потрапила в таку ситуацію», — сказав відставний китайський військовий, який має зв’язки з ядерною програмою країни. Люди, знайомі з думкою китайського керівництва, кажуть, що Пекін поки не вніс жодних коректив у ядерну політику країни в результаті подій в Україні.

Зростання напруженості між США та Китаєм через ядерну зброю може повернути світ у ядерне протистояння в стилі холодної війни, подібне тому, яке спостерігалося в десятиліття після Другої світової війни між США та Радянським Союзом.

За матеріалами https://www.wsj.com/