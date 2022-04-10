Російське вугілля та нафта, які оплачуються в юанях, починають надходити до Китаю

Російське вугілля та нафта, оплачені в юанях, ось-ось почнуть надходити до Китаю, оскільки обидві країни намагаються зберегти свою торгівлю енергетичними ресурсами перед обличчям зростаючого міжнародного обурення через вторгнення Росії в Україну. Про це передає Bloomberg

Кілька китайських фірм використовували місцеву валюту для купівлі російського вугілля в березні, і перші вантажі прибудуть цього місяця, повідомляє китайська консалтингова компанія Fenwei Energy Information Service Co. За словами трейдерів, це будуть перші поставки товарів, оплачувані в юанях з тих пір, як США і Європа покарали Росію і відключили кілька її банків від міжнародної фінансової системи.

Продавці російської нафти також запропонували надати покупцям у найбільшій економіці Азії можливість платити в юанях. Перші вантажі класу ESPO, що куплені за китайську валюту, будуть доставлені незалежним нафтопереробникам у травні, повідомляють знайомі із закупівлями.

Навряд чи юань є серйозним викликом домінуванню долара, принаймні в короткостроковій перспективі. За даними Банку міжнародних розрахунків, валюта США використовувалася для 88% валютних операцій у 2019 році проти 4,3% для юанів.

За словами Fenwei, для оплати вугілля що йде на виробництва сталі, так і для електростанцій використовуються юані. Ці угоди традиційно здійснюються в доларах, але багато китайських покупців тимчасово призупинили покупки після того, як США та Європа відключили російських кредиторів від міжбанківської системи обміну повідомленнями SWIFT.

Минулого року Росія була другим постачальником вугілля до Китаю, заповнивши пробіл, залишений торговельною боротьбою Пекіна з Австралією. Майже половину імпорту з Росії становить металургійне вугілля, яке користується попитом після часткового відновлення роботи в китайському сталеливарному центрі Таншань. Цей тип вугілля не підлягає державному контролю цін, який стосується палива для електростанцій.

У той час як китайські покупці зацікавлені нарощувані російських поставок, логістичні та фінансові бар’єри в кінцевому підсумку обмежуватимуть потоки, заявила минулого місяця Китайська асоціація транспорту та розподілу вугілля.

Тим часом рубль відновився до рівня, який був до вторгнення в Україну. Після падіння приблизно до 140 за долар на початку березня російська валюта повернулася до 80.