Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго

Обновлено: Апрель 10, 2022.

Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго

«Коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство». Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні.

За словами президента, під час розмови з союзниками він регулярно порушує три теми:

конкретна військова допомога;

конкретна допомога українцям;

конкретні гарантії безпеки для України.

Зеленський зауважив, що не усі союзники надають конкретну відповідь, однак для України щодня позитиву стає все більше, передає https://www.rbc.ua/ .

«Проте, ще не настільки більше, щоб можна було визначити терміни закінчення цієї війни. Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях та стягувати до нашої країни нові сили та нову техніку», — додав Зеленський.

Аби зупинити Росію, як вважає Зеленський, важливо й надалі вводити ще більше санкцій й надавати більше озброєння Україні. Однак, саме нафтове ембарго повинно бути першим кроком для приборкання країни-окупанта.

«Нафтове ембарго повинне бути першим кроком. На рівні всього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргументом шукати мир та припинити безглузде насильство», — заявив Зеленський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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