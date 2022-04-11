11 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 11, 2022.

11 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими загарбниками, перевищує 18 млрд грн

Оператор ГТС України, оператор газорозподільних мереж та співробітники Боярського ЛВУМГ повернули в роботу 2 газорозподільні станції, що забезпечують газом більше 10 тис. жителів смт. Ворзель та с. Семиполки

Євросоюз запровадив санкції на постачання в рф обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання понад 43,9 тисячам споживачів. Зокрема, у Харківській області – 16 тисячам споживачів, Київській – 12,1 тисячам, Донецькій – 7,2 тисячам, Чернігівській – 4,5 тисячам, Миколаївській – 3,7 тисячі, Запорізькій — 400 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Станом на 11 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 972 населених пунктів, загалом близько 694,8 тисячі споживачів.

Енергосистема України впевнено тримає баланс виробництва і споживання, та працює синхронно з ENTSO-E. Частота в мережі — 50 Гц.

Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими загарбниками, перевищує 18 млрд грн

Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, заподіявши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.

Ця сума складається з вартості пошкоджених рашистами:

будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;

робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;

обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.

Газ

Газопостачання відновлено понад 9,5 тисячам споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 296 тисяч споживачів.

АТ “Донецькоблгаз” продовжують працювати у надскладних умовах постійних бойових дій. Сьогодні пошкоджено газопроводи для 111 приватних будинків, змогли відновити постачання для 363 домогосподарств та 1651 квартири (враховуючи ті, що постраждали раніше). Також завдяки оперативним ремонтам вдалось вберегти від відключення 28 помешкань. Окрім цього за сьогодні фахівці встигли проревізувати низку ГРП, а також відключити 11 котелень у зв’язку з поступовим завершенням опалювального сезону.

Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 4. Зменшили споживання бюджетні та релігійні організації, виробники тепла та електроенергії, промисловість. Збутові компанії незначно збільшили закупівлю газу для потреб населення.

Оператор ГТС України у співпраці з місцевим оператором газорозподільних мереж, енергетиками та українськими військовими відновлюють роботу газових мереж на звільнених від окупантів територіях Київської області. 11 квітня співробітники Боярського ЛВУМГ повернули в роботу дві газорозподільні станції, що забезпечують газом більше 10 тис. жителів смт. Ворзель та с. Семиполки. А за минулий тиждень співробітники ОГТСУ відновили транспортування газу для жителів Макарова, Великої Димерки, Димера

Швидкість запуску ГРС залежить від готовності мереж облгазу, які були значно пошкоджені через бойові дії на Київщині. Відновлювальні роботи на території області тривають.

Наразі загальна кількість ГРС, зупинених через військові дії, — 44. Найпоширенішою причиною відключення ГРС залишаються пошкодження газорозподільних мереж обл-, та міськгазів у населених пунктах. Майже 2/3 з відключених ГРС ОГТСУ знаходяться на території Донецької та Луганської областей України.

Міжнародний вимір та санкції

Фінляндія готова відмовитися від російського газу та нафти.

Євросоюз запровадив санкції на постачання в рф обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу (ЗПГ).

Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, придатні для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, чи з Євросоюзу вони, чи ні, будь-якій особі чи компанії росії або для використання в росії.

Зокрема, заходи поширюються на постачання в росію комплексного вимірювального устаткування буріння, включаючи інерційні навігаційні системи, устаткування сейсмологічних вимірів, дослідницькі ехолоти.

Також санкції накладено на імпорт у рф систем контролю газу і детекторів до них, призначених для виявлення сірководню.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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