11 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими загарбниками, перевищує 18 млрд грн

Оператор ГТС України, оператор газорозподільних мереж та співробітники Боярського ЛВУМГ повернули в роботу 2 газорозподільні станції, що забезпечують газом більше 10 тис. жителів смт. Ворзель та с. Семиполки

Євросоюз запровадив санкції на постачання в рф обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання понад 43,9 тисячам споживачів. Зокрема, у Харківській області – 16 тисячам споживачів, Київській – 12,1 тисячам, Донецькій – 7,2 тисячам, Чернігівській – 4,5 тисячам, Миколаївській – 3,7 тисячі, Запорізькій — 400 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Станом на 11 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 972 населених пунктів, загалом близько 694,8 тисячі споживачів.

Енергосистема України впевнено тримає баланс виробництва і споживання, та працює синхронно з ENTSO-E. Частота в мережі — 50 Гц.

Матеріальна шкода, завдана Енергоатому російськими загарбниками, перевищує 18 млрд грн

Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, заподіявши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.

Ця сума складається з вартості пошкоджених рашистами:

будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;

робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;

обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.

Газ

Газопостачання відновлено понад 9,5 тисячам споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 296 тисяч споживачів.

АТ “Донецькоблгаз” продовжують працювати у надскладних умовах постійних бойових дій. Сьогодні пошкоджено газопроводи для 111 приватних будинків, змогли відновити постачання для 363 домогосподарств та 1651 квартири (враховуючи ті, що постраждали раніше). Також завдяки оперативним ремонтам вдалось вберегти від відключення 28 помешкань. Окрім цього за сьогодні фахівці встигли проревізувати низку ГРП, а також відключити 11 котелень у зв’язку з поступовим завершенням опалювального сезону.

Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 4. Зменшили споживання бюджетні та релігійні організації, виробники тепла та електроенергії, промисловість. Збутові компанії незначно збільшили закупівлю газу для потреб населення.

Оператор ГТС України у співпраці з місцевим оператором газорозподільних мереж, енергетиками та українськими військовими відновлюють роботу газових мереж на звільнених від окупантів територіях Київської області. 11 квітня співробітники Боярського ЛВУМГ повернули в роботу дві газорозподільні станції, що забезпечують газом більше 10 тис. жителів смт. Ворзель та с. Семиполки. А за минулий тиждень співробітники ОГТСУ відновили транспортування газу для жителів Макарова, Великої Димерки, Димера

Швидкість запуску ГРС залежить від готовності мереж облгазу, які були значно пошкоджені через бойові дії на Київщині. Відновлювальні роботи на території області тривають.

Наразі загальна кількість ГРС, зупинених через військові дії, — 44. Найпоширенішою причиною відключення ГРС залишаються пошкодження газорозподільних мереж обл-, та міськгазів у населених пунктах. Майже 2/3 з відключених ГРС ОГТСУ знаходяться на території Донецької та Луганської областей України.

Міжнародний вимір та санкції

Фінляндія готова відмовитися від російського газу та нафти.

Євросоюз запровадив санкції на постачання в рф обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу (ЗПГ).

Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, придатні для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, чи з Євросоюзу вони, чи ні, будь-якій особі чи компанії росії або для використання в росії.

Зокрема, заходи поширюються на постачання в росію комплексного вимірювального устаткування буріння, включаючи інерційні навігаційні системи, устаткування сейсмологічних вимірів, дослідницькі ехолоти.

Також санкції накладено на імпорт у рф систем контролю газу і детекторів до них, призначених для виявлення сірководню.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом