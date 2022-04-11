Ціни на бензин та дизель зростають

На українських заправках ціни на пальне поки що вдається втримати від захмарного курсу. А ось за кордоном помітні коливання. Редакція «Сьогодні» промоніторила ціни на бензин, дизель та автогаз в Німеччині та пропонує подивитись на різницю з цінами на АЗС в Україні. На німецьких АЗС помітні цінові коливання – за останні кілька днів трохи подорожчали майже всі види пального, крім скрапленого природного та нафтового газу.

Бензин А-95 збувають по 2,02 євро за літр (64,81 грн), хоч ще 10 квітня його вартість становила 1,99 євро (63,84 грн). Літр А-98 оцінюють у 2,14 євро (68,66 грн), а напередодні ціна була на рівні 2,1 євро/л або 67,37 грн/л.

Звичайний дизель можна купити за ціною 2 євро/л (64,16 грн), що на 0,02 євро/л (64 коп.) дорожче, ніж учора. Преміальний дизель оцінюють по 2,12 євро/л (68,01 грн), хоч раніше він коштував 2,06 євро/л (66,09 грн).

За літр скрапленого природного газу на заправках просять 1,13 євро (36,25 грн). Скраплений нафтовий газ збувають по 1,05 євро/л (33,69 грн).

На українських заправках в середньому на кілька копійок подорожчали різні види пального. Найбільше зростання помітне при збуті бензину А-95+, який став дорожчим на 17 копійок. Середня ціна на бензин А-95+ по Україні становить 35,37 грн/л. Звичайний А-95 можна придбати по 33,96 грн/л. Бензин А-92 збувають, в середньому, за 33,62 грн/л.

На усіх АЗС можна знайти дизельне пальне, яке оцінюють в 37,27 грн/л. Автогаз також продають – в середньому, за 27,1 грн/л. За наявною інформацією в мережі, можна зробити висновок, що А-95, А-92 та дизель можна придбати на всіх заправках. Трохи менший вибір автогазу, а дані про бензин А-95+ свідчать, що він є в мережі OKKO і «Катрал». Статистика вказує на те, що найбільше змін від початку квітня зазнали ціни на А-92. Якщо 1 квітня літр цього пального коштував 33,26 грн, то 5 квітня вартість сягнула піку в 37,13 грн/л. Після 8 квітня ціна різко впала до 33,61 грн/л і зараз є невелика тенденція до зростання.

Невеликі «гойдалки» спіткали й ціни на А-95 і А-95+. На початку місяця ці види пального збували по 33,7 та 35,2 грн/л відповідно. 5 квітня вартість впала до 33,3 та 33,56 грн/л, а 9 квітня підскочила до 33,94 та 35,2 грн/л та продовжує зростати.

Ціни на дизельне пальне та автогаз суттєво не змінилися, хоч були помітні перебої в отриманні інформації щодо наявності пального на українських заправках.