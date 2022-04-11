ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД Литвы

Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении россии с «нефтяной опцией», сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, пишет УНН.

«Европейская комиссия очень ясно дала понять, что начинает работу над 6-м пакетом с «нефтяными опциями». Это значит — работа по достижению консенсуса уже начата», — сказал Ландсбергис.

Европейский Союз объявил и внедрил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков — ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.