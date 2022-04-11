ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с «нефтяной опцией» — глава МИД Литвы

Обновлено: Апрель 11, 2022.

Европейская комиссия начала работу над новыми санкциями в отношении россии с «нефтяной опцией», сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, пишет УНН.

«Европейская комиссия очень ясно дала понять, что начинает работу над 6-м пакетом с «нефтяными опциями». Это значит — работа по достижению консенсуса уже начата», — сказал Ландсбергис.

Европейский Союз объявил и внедрил пятый пакет санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков — ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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