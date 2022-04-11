Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России – премьер

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Yle.
«Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа российских энергоносителей – ред.) для Финляндии», – отметила Марин.
По ее словам, ситуация для других стран Европейского Союза более сложная.
Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, чтобы подумать, как помочь таким странам как Германия найти альтернативные источники энергии.