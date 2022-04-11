Нафта штурмує $100 на тлі новин про ембарго Євросоюзу

Нафтові ціни знижуються сьогодні після падіння за підсумками попереднього тижня на тлі заходів країн споживачів щодо вивільнення частини нафти із резервів та спалаху коронавірусу в Китаї та новим щодо посилення ембарго Євросоюзу.

Червневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 12:20 торгуються на рівні $100,3 за барель. Денний діапазон сягає $99,8-102,9 за барель.

Нафтовий ринок зберігає високу волатильність з початку військової операції Росії проти України. Учасники ринку не виключають дефіциту пропозиції через відмову деяких країн імпортувати російські енергоресурси, а також терористичних атак.