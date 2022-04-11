Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу — Мінінфраструктури

Обновлено: Апрель 11, 2022.

Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу — Мінінфраструктури
Єврокомісія запровадила нові санкції щодо агресора, відповідно до яких увесь зареєстрований у росії та білорусі вантажний транспорт зобов’язаний залишити територію Євросоюзу до 16 квітня.
Ці рішення вдарять по економіці окупанта. Однак залишається низка винятків, які створюють можливості для обходу санкції. Про це йдеться на офіційному сайті Мінінфраструктури України
Міністерство інфраструктури наголошує, що попри повне право країн-членів ЄС робити винятки, Україна розраховує на усвідомлення наслідків непослідовності санкцій. Цивілізована Європа має нарешті позбутися залежності від російських і білоруських товарів. І нарешті припинити фінансування війни в Україні.
Про які винятки з санкцій йдеться?
У рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами росії та білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема:
1) природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду;
2) фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами;
3) гуманітарні вантажі;
4) окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.
Чому відповідних санкцій недостатньо?
  • Економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури — тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди. Йдеться не лише про втрати України, але і країн Європи. Адже щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо.
  • Низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення росії у війні проти України. Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України. Навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку.
  • Вказані винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з росією. Причиною п’ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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