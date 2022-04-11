Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу — Мінінфраструктури

- Економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури — тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди. Йдеться не лише про втрати України, але і країн Європи. Адже щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо.
- Низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення росії у війні проти України. Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України. Навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку.
- Вказані винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з росією. Причиною п’ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною.