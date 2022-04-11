Отказ стран от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно. О таком рассказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS, передает УНН.

Олег Устенко отметил, что российский экспорт сырой нефти фактически неуклонно возрастал после начала войны в Украине и в прошлом месяце достиг 4,7 млн баррелей, что является рекордным показателем со времен пандемии COVID-19. «Путин только на нефти получает 1 миллиард долларов каждый день. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти», — сказал он.

Советник Президента обратил внимание на то, что, например, Германия сейчас имеет самые большие запасы нефти в истории, и, по словам немецкого министра энергетики, будет продолжать импортировать российскую нефть.

Олег Устенко опроверг утверждения о том, что с введением эмбарго на российскую нефть цены на этот энергоноситель в мире начнут существенно расти.

«Некоторые европейские страны опасаются, что может произойти инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, заключается в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока», — пояснил советник главы государства.

Африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.