Отказ стран от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее

Обновлено: Апрель 11, 2022.

Отказ стран от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее

Отказ стран от российской нефти не приведет к росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти значительно не увеличится, а это маловероятно. О таком рассказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS, передает УНН.

Олег Устенко отметил, что российский экспорт сырой нефти фактически неуклонно возрастал после начала войны в Украине и в прошлом месяце достиг 4,7 млн баррелей, что является рекордным показателем со времен пандемии COVID-19. «Путин только на нефти получает 1 миллиард долларов каждый день. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти», — сказал он.

Советник Президента обратил внимание на то, что, например, Германия сейчас имеет самые большие запасы нефти в истории, и, по словам немецкого министра энергетики, будет продолжать импортировать российскую нефть.

Олег Устенко опроверг утверждения о том, что с введением эмбарго на российскую нефть цены на этот энергоноситель в мире начнут существенно расти.

«Некоторые европейские страны опасаются, что может произойти инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, заключается в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока», — пояснил советник главы государства.

Африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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