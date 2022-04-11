Російські окупанти завдали збитків Запорізькій АЕС на 18,3 млрд грн

Російські окупанти обстрілами завдали Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) збитків на 18,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом. «Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень», — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, ця сума складається з вартості таких пошкоджених об’єктів:
- будівель та обладнання, які рашисти обстріляли під час штурму ЗАЕС, корпус навчально-тренувального центру відновленню не підлягає;
- робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який обстріляли під час проходу колони загарбників поруч;
- обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення було на території ЗАЕС.