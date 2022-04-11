В Германии принят закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ

Обновлено: Апрель 11, 2022.

В Германии принят закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ

Верхняя палата парламента Германии — Бундесрат — приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах страны, передает ru.investing со ссылкой на  Bloomberg.

Закон устанавливает минимальные объемы заполнения на определенные даты: 80% на 1 октября, 90% на 1 ноября и 40% на 1 февраля. Пользователи хранилищ должны обеспечить заполнение забронированных мощностей ПХГ, иначе они будут изъяты, сообщает агентство. Закон вступит в силу 1 мая.

Мощность ПХГ Германии составляет 25 млрд куб. м активного газа. Сейчас они заполнены на 27%. Для достижения целевого уровня заполнения в них надо закачать 16 млрд куб. м газа — текущая стоимость этого объема составляет $18 млрд.

Германский закон согласуется с инициативами Европейской комиссии об обязательных требованиях к запасам газа в ПХГ. На общеевропейском уровне предлагается этой осенью обеспечить не менее 80% заполнения, а в дальнейшем — 90%.

Также ЕК предлагается новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения. По мнению регулятора, это «позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения». Несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над ПХГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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