В Китае падает спрос на топливо из-за вспышки коронавируса

Обновлено: Апрель 11, 2022.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае и объявленные правительством жесткие меры сдерживания пандемии приводят к существенному сокращению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти в мире, пишет fixygen.ua  со ссылкой на агентство Bloomberg.

Локдауны в Шанхае и близлежащих городах, а также другие ограничения на перемещение внутри страны, по данным консалтинговой компании FGE, снизили спрос на транспортное топливо на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки. Около половины этого объема приходится на авиатопливо, отмечают аналитики. В январе-феврале, до начала новой волны COVID-19, спрос на нефть в Китае составлял порядка 13,7 млн баррелей в сутки, согласно подсчетам Bloomberg на основе официальных данных. «Полный локдаун в Шанхае и тяжелая ситуация в целом стали неожиданностью», — отметила аналитик FGE в Сингапуре Мия Гэн. Причем даже если локдаун в крупнейшем городе страны будет снят, вероятность ограничений в других регионах Китая создает риски сокращения спроса еще примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, добавила она.

В четверг два главных аэропорта Шанхая обслужили не более 10% запланированных рейсов, свидетельствуют данные VariFlight. Тем временем 3-5 апреля число поездок внутри страны, приуроченных ко Дню поминовения усопших, сократилось на 26% в годовом выражении, согласно информации министерства культуры и туризма КНР.

По оценкам Wood Mackenzie, вспышка коронавируса в Китае уменьшила спрос на бензин и авиатопливо в стране на 750 тыс. баррелей в сутки в марте, в апреле падение составит 600 тыс. б/с. Пониженный спрос может наблюдаться и в мае, полагает аналитик компании Юйвэй Пэй.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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