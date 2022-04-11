В Китае падает спрос на топливо из-за вспышки коронавируса

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае и объявленные правительством жесткие меры сдерживания пандемии приводят к существенному сокращению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти в мире, пишет fixygen.ua со ссылкой на агентство Bloomberg.

Локдауны в Шанхае и близлежащих городах, а также другие ограничения на перемещение внутри страны, по данным консалтинговой компании FGE, снизили спрос на транспортное топливо на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки. Около половины этого объема приходится на авиатопливо, отмечают аналитики. В январе-феврале, до начала новой волны COVID-19, спрос на нефть в Китае составлял порядка 13,7 млн баррелей в сутки, согласно подсчетам Bloomberg на основе официальных данных. «Полный локдаун в Шанхае и тяжелая ситуация в целом стали неожиданностью», — отметила аналитик FGE в Сингапуре Мия Гэн. Причем даже если локдаун в крупнейшем городе страны будет снят, вероятность ограничений в других регионах Китая создает риски сокращения спроса еще примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, добавила она.

В четверг два главных аэропорта Шанхая обслужили не более 10% запланированных рейсов, свидетельствуют данные VariFlight. Тем временем 3-5 апреля число поездок внутри страны, приуроченных ко Дню поминовения усопших, сократилось на 26% в годовом выражении, согласно информации министерства культуры и туризма КНР.

По оценкам Wood Mackenzie, вспышка коронавируса в Китае уменьшила спрос на бензин и авиатопливо в стране на 750 тыс. баррелей в сутки в марте, в апреле падение составит 600 тыс. б/с. Пониженный спрос может наблюдаться и в мае, полагает аналитик компании Юйвэй Пэй.