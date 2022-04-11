ЄС може прискорити перехід на відновлювальну енергетику для відмови від енергоносіїв з рф

Європейський Союз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, на тлі того, як шукає альтернативи імпорту нафти та газу з росії, заявив у неділю виконавчий віце-президент Єврокомісії, відповідальний у ЄС за кліматичну політику, Франс Тіммерманс, пише УНН з посиланням на Reuters.

«Найближчі кілька тижнів ми працюватимемо над тим, що я називаю ініціативою Repower EU, і в межах цього ми хочемо прискорити енергетичний перехід. Тож у цьому контексті ми можемо переглянути наші цілі», — сказав Тіммерманс журналістам під час відвідин Каїра. Такий перегляд означатиме «вищий відсоток відновлюваних джерел енергії до 2030 року», — сказав Тіммерманс, відмовившись наводити цифри для можливих нових цілей.

Відповідно до існуючих планів, до 2030 року ЄС збільшить частку використовуваної відновлюваної енергетики до 40% кінцевого споживання.

За словами Тіммерманса, Єгипет, який у листопаді прийме кліматичну конференцію COP27 та реекспортує ізраїльський газ із терміналів скрапленого природного газу (СПГ) на узбережжі Середземного моря, може допомогти ЄС диверсифікувати імпорт газу.

«Якщо ми зможемо отримати інший СПГ у регіоні — і ми побачимо, які обсяги будуть доступні з Ізраїлю — це може бути добрим підходом», — сказав він.

«Основою того, що я пропоную, є довгострокові стратегічні відносини, які починаються із СПГ, а потім швидко переходять до відновлюваних джерел енергії, особливо водню», — додав він.