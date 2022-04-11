ЄС може прискорити перехід на відновлювальну енергетику для відмови від енергоносіїв з рф

Обновлено: Апрель 11, 2022.

ЄС може прискорити перехід на відновлювальну енергетику для відмови від енергоносіїв з рф

Європейський Союз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, на тлі того, як шукає альтернативи імпорту нафти та газу з росії, заявив у неділю виконавчий віце-президент Єврокомісії, відповідальний у ЄС за кліматичну політику, Франс Тіммерманс, пише УНН з посиланням на Reuters.

«Найближчі кілька тижнів ми працюватимемо над тим, що я називаю ініціативою Repower EU, і в межах цього ми хочемо прискорити енергетичний перехід. Тож у цьому контексті ми можемо переглянути наші цілі», — сказав Тіммерманс журналістам під час відвідин Каїра.  Такий перегляд означатиме «вищий відсоток відновлюваних джерел енергії до 2030 року», — сказав Тіммерманс, відмовившись наводити цифри для можливих нових цілей.

Відповідно до існуючих планів, до 2030 року ЄС збільшить частку використовуваної відновлюваної енергетики до 40% кінцевого споживання.

За словами Тіммерманса, Єгипет, який у листопаді прийме кліматичну конференцію COP27 та реекспортує ізраїльський газ із терміналів скрапленого природного газу (СПГ) на узбережжі Середземного моря, може допомогти ЄС диверсифікувати імпорт газу.

«Якщо ми зможемо отримати інший СПГ у регіоні — і ми побачимо, які обсяги будуть доступні з Ізраїлю — це може бути добрим підходом», — сказав він.

«Основою того, що я пропоную, є довгострокові стратегічні відносини, які починаються із СПГ, а потім швидко переходять до відновлюваних джерел енергії, особливо водню», — додав він.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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