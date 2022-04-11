ЄС підтримує заборону російського вугілля, оскільки деякі країни вимагають більш жорстких кроків

Обновлено: Апрель 11, 2022.

ЄС підтримує заборону російського вугілля, оскільки деякі країни вимагають більш жорстких кроків

Європейський Союз заборонив імпорт вугілля з Росії першим своїм кроком, спрямованим на вирішальний енергетичний дохід Москви, але деякі країни-члени стверджують, що блоку потрібно зробити набагато більше, щоб покарати Москву за звірства в Україні. 

Про це повідомляє Bloomberg,

Пакет санкцій, який також включає заборону в’їзду більшості російських вантажівок і кораблів до ЄС, був підписаний дипломатами блоку в четвер, повідомила Франція. Він також був узгоджений із США та Великобританією.
Блок утримався від удару по енергетичному сектору Росії в попередніх раундах санкцій після того, як Німеччина та Угорщина заблокували цей крок, оскільки вони залежали від російського викопного палива. Деякі країни-члени продовжують наполягати на подальших заходах щодо імпорту російських енергоносіїв і нафти, зокрема, країни мають обговорити такі ідеї, як депозитний рахунок для заморожування додаткових прибутків, викликаних зростанням цін на нафту з початку війни.
За словами людей, знайомих з цим питанням, країни ЄС обговорювали тривалість періоду поетапного введення заборони на вугілля, а також зростаючого списку винятків із запропонованих заборон на торгівлю, перш ніж погодитися на загальний пакет.
Пакет санкцій був недостатнім, щоб задовольнити деякі країни ЄС, особливо коли Європа продовжує купувати значні обсяги російської нафти та газу.
«Час працює проти Європи, тому що ми втрачаємо довіру, виплачуючи гроші Росії, допомагаючи їй у боротьбі проти України», – сказав литовським журналістам у четвер у Брюсселі міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє LRT.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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