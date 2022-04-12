«Енергоатом» назвав ім’я російського генерала, який командував захопленням ЗАЕС

Обновлено: Апрель 12, 2022.

«Енергоатом» назвав ім’я російського генерала, який командував захопленням ЗАЕС

Силовим захопленням Запорізької АЕС, яке створило загрозу для половини світу, командував генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович, передає Енергореформа.

Про це повідомляє НАК «Енергоатом».

«Команди обстрілювати атомну станцію та житлові квартали Енергодару також віддавав він. Саме він несе персональну відповідальність за руйнування у місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції», – зазначається у повідомленні компанії в телеграм-каналі 7 квітня.

В «Енергоатомі» зазначили, що до енергоблоків станції та інших будівель на території АЕС потрапили щонайменше 50 снарядів, які, на щастя, не вибухнули.

«За ці злочини доведеться відповідати. Кожного російського терориста чекає міжнародний суд та справедливе покарання!», – наголошується в повідомленні.

«Саме на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з РФ – генерал-майор Валерій Васильєв», – додали в «Енергоатомі».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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