«Енергоатом» назвав ім’я російського генерала, який командував захопленням ЗАЕС

Силовим захопленням Запорізької АЕС, яке створило загрозу для половини світу, командував генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович, передає Енергореформа.

Про це повідомляє НАК «Енергоатом».

«Команди обстрілювати атомну станцію та житлові квартали Енергодару також віддавав він. Саме він несе персональну відповідальність за руйнування у місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції», – зазначається у повідомленні компанії в телеграм-каналі 7 квітня.

В «Енергоатомі» зазначили, що до енергоблоків станції та інших будівель на території АЕС потрапили щонайменше 50 снарядів, які, на щастя, не вибухнули.

«За ці злочини доведеться відповідати. Кожного російського терориста чекає міжнародний суд та справедливе покарання!», – наголошується в повідомленні.

«Саме на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з РФ – генерал-майор Валерій Васильєв», – додали в «Енергоатомі».