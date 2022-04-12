«Енергоатом» після відновлення контролю над ЦСВЯП продовжить роботу з отримання дозволу ДІЯРУ на його експлуатацію – глава компанії

НАЕК «Енергоатом», відновивши контроль над Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зв’язку з виходом із зони відчуження військ рф, насамперед продовжить роботу з отримання дозволу на його експлуатацію від Держатомрегулювання, передає Енергореформа.

Про це заявив керівник компанії Петро Котін.

«Багато питань ми встигли вирішити до війни. Усі матеріали були передані ДІЯРУ для отримання дозволу. Її комісія, яка там працювала, перевіряла готовність об’єкта. Протягом тижня ми мали все закінчити та отримати дозвіл, який чекали 9 березня. Може, зараз потрібно буде провести повторну перевірку. Це триватиме 3-4 дні», – сказав Котін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Цього тижня очікуємо почути від регулятора, чи є ще якісь питання», – уточнив він.

Загалом, за його словами, насамперед потрібно відновити електропостачання та зв’язок, оскільки залишився лише супутниковий, заживити відеокамери та інше обладнання, і «ми всі зможемо контролювати».

«Ми були дуже раді побачити, що ЦСВЯП у робочому стані, в тому, яким був до війни. Там все виконано», – запевнив глава «Енергоатома».

Він також зазначив, що всі три АЕС, які повинні були поставляти відпрацьоване паливо на ЦСВЯП, також готові працювати за довоєнним графіком.

Водночас Котін нагадав, що у зв’язку із військовим становищем існує заборона на перевезення ядерних матеріалів територією України.

«Це основне, що може не дозволити нам перевезти на ЦСВЯП контейнери», – підкреслив він.

При цьому Котін зазначив, що у разі суттєвої затримки з перевезенням у сховищі у компанії відпрацьовані резервні варіанти, які він не став називати з міркувань безпеки.

«Якщо ми отримаємо дозвіл ДІЯРУ, нам знімуть обмеження на перевезення, не буде військових ризиків, зона ЦСВЯП буде під українським контролем, то чому ми не можемо встановлювати там контейнери? Але й резервний варіант, повністю відпрацьований», – пояснив глава «Енергоатома».

Як повідомляла Енергореформа, НАЕК «Енергоатом» розпочав комплексні холодні випробування ЦСВЯП 26 січня 2022 року, розраховуючи їх закінчити 4 лютого.

Голова ДІЯРУ Олег Коріков прогнозував, що у разі успіху комплексних «холодних» випробувань, а також успішного завершення інших робіт, інспекція надасть спеціальний дозвіл на роботу з відпрацьованим паливом у першій декаді березня.

Планувалося, що перше паливо заїде на ЦСВЯП наприкінці квітня.

Спорудження ЦСВЯП розпочалося у листопаді 2017 року. Воно прийматиме паливо з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, оскільки Запорізька АЕС має з 2001 року власне сховище, також споруджене за технологією Holtec.

Україна з 2021 року відмовилася від поставок ВЯП до РФ, заощаджуючи на оплаті цієї послуги приблизно $200 млн щорічно. До відправки на ЦСВЯП певний час відпрацьоване паливо може зберігатися на самих станціях.

Зона відчуження була окупована з 24 лютого до 31 березня.

До виведення військ РФ про стан ЦСВЯП нічого не повідомлялося. 8 квітня його відвідали глава «Енергоатома» та міністр енергетики Герман Галущенко, які повідомили, що ЦСВЯП загалом не постраждав під час окупації військами РФ, але є ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої. Тоді «Енергоатом» зазначав, що вживаються заходи щодо підготовки до прийому палива відразу після завершення військового стану.

Повністю інтерв’ю голови НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна буде оприлюднено на сайті агентства «Інтерфакс-Україна» та в «Енергореформі»