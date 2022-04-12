Инфляция в РК в марте достигла рекордных 12%

Инфляция в Казахстане в марте текущего года достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10,0% до 15,4% (за месяц рост инфляции составил 5,8%). Об этом сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов в ходе заседания правительства.

По его словам, значительный годовой рост цен отмечен на капусту белокочанную, сахар, картофель, помидоры.

«Цены на социально значимые продовольственные товары по итогам четвертой недели марта (24-29 марта) выросли до 18,6% в годовом выражении. В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта (1-9.03 – 0,2%, 9-15.03 – 5,6%, 15-24.03 – 1,7%). Недельный рост цен СЗПТ стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%», — сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка сообщил, что цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%.

«С учетом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны Правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и не допускать сезонного роста цен. Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны СЗПТ, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учетом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки», — проинформировал Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка отметил, что рекордное повышение цен на растительные масла (на 23,2% за месяц) и зерновые (17,1%) в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса – с 1990 года (159,3 пункта, что на 17,9 пункта (12,6%) выше февральского значения).

«Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в текущем году из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса», — заключил Галымжан Пирматов.Источник: https://eldala.kz/novosti/kazahstan/9090-inflyaciya-v-rk-v-marte-dostigla-rekordnyh-12