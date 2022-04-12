Италия подписала с Алжиром газовое соглашение – хочет уменьшить зависимость от РФ

Обновлено: Апрель 12, 2022.

Италия подписала с Алжиром газовое соглашение – хочет уменьшить зависимость от РФ

Италия в понедельник заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира на 40%, это первое крупное соглашение страны на пути к замене российских поставок газа, от которых оно существенно зависит.

Об этом сообщает Reuters.

Италия покупает около 30 млрд. кубометров газа в год у России, что составляет 40% ее общего потребления. Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Транс-Средиземноморский газопровод имеет ежедневную мощность более 110 миллионов кубометров, но в настоящее время транспортирует всего около 60 миллионов кубических метров.

Итальянские министры обратились во многие страны, в частности Конго, Анголу, Азербайджан и Катар, чтобы найти мощности взамен кубометрам, которые получает от России. Ранее Драги заявлял, что хотя замену 30-40% поставок из России можно сделать немедленно, заменить остальное будет гораздо труднее.

Тем не менее, Италия не единственная в своих стремлениях – Европейская комиссия предлагает блоку сократить импорт российского газа на две трети этого года и постепенно прекратить его до 2027 года.

В своем заявлении итальянская энергетическая группа Eni также сообщила, что договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении потоков в Транс-Средиземноморском газопроводе с этого года, что предоставит 9 миллиардов кубометров дополнительного газа в год до 2023-24 лет.

Италия имеет одну из крупнейших газотранспортных сетей в Европе, поэтому рассматривается как будущий «мост» в Европе для импорта газа и зеленого водорода из Северной Африки и за ее пределами. Драги сказал, что Италия также готова сотрудничать с Алжиром для развития возобновляемой энергии и зеленого водорода.

Три нынешних терминала СПГ в Италии могут быть использованы для поставки 4-5 млрд кубометров дополнительного газа, тогда как два новых плавучих хранилища и регазификации могут обеспечить около 10 млрд кубометров дополнительного газа в среднесрочной перспективе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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