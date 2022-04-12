Минэнерго: нужно разрешение на торговлю значительными объемами электроэнергии с ЕС

Украинскому энергорынку требуется разрешение коммерческой торговли значительными объемами электроэнергии между энергосистемой Украины и энергосистемой ЕС.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, украинский энергетический сектор значительно пострадал от военных действий, в том числе и финансово.

«Поддержка ликвидности украинского энергетического рынка требует действенного решения», — заявил Галущенко, добавив, что речь идет именно о соответствующем разрешении на торговлю электроэнергией с ЕС.