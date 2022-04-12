Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

Обновлено: Апрель 12, 2022.

Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (далі – Компанія) направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам, що отримали ліцензії НКЦПФР. Це, зокрема, необхідно для відновлення біржової торгівлі газом, яка з моменту введення воєнного стану в Україні зупинилася.

Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливість:

  • диверсифікувати ринки збуту природного газу,
  • надати можливості для участі у біржових торгах виключно учасникам ринку природного газу України, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж.

Підхід торгівлі газом на ліцензованих біржах дозволяє мінімізувати репутаційні ризики, щодо потенційних звинувачень у непрозорому встановленні цін на природний газ Компанією та Групою Нафтогаз за неконкурентним або непрозорим механізмом.

Нафтогаз Трейдинг також нещодавно уклав договір про співробітництво із ще однією ліцензованою товарною біржею – ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (УМВБ).

Документом передбачено, що УМВБ надасть майданчик для організації електронної торгівлі:

  •  природним газом;
  • іншими товарами;
  • облігаціями компанії;
  • спеціальними облігаціями, забезпеченими дебіторською заборгованістю підприємств;
  • фінансовими інструментами, включаючи свопи, опціони, угоди прямого і зворотного репо;
  • похідними фінансовими інструментами (деривативами);
  • тощо.

Крім того, передбачено створення умов для залучення до участі у торгах міжнародних трейдерів.

Сторони взяли на себе зобов’язання дотримуватися високих міжнародних стандартів, зокрема в частині запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, в тому числі шляхом ретельного проведення ідентифікації кожного учасника торгів.

Крім того, УМВБ має забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства України та правил діяльності учасників ринку фінансових інструментів, передбачених положеннями Директиви 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів (MIFID II).

Нафтогаз Трейдинг має наміри запропонувати на УМВБ вже відомі ринку продукти в розділі торгівлі природним газом та розробляє нові пропозиції щодо періодів постачання та визначення ціни. Планується, що перші торги ресурсом компанії відбудуться вже у квітні цього року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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