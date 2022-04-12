Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (далі – Компанія) направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам, що отримали ліцензії НКЦПФР. Це, зокрема, необхідно для відновлення біржової торгівлі газом, яка з моменту введення воєнного стану в Україні зупинилася.

Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливість:

диверсифікувати ринки збуту природного газу,

надати можливості для участі у біржових торгах виключно учасникам ринку природного газу України, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж.

Підхід торгівлі газом на ліцензованих біржах дозволяє мінімізувати репутаційні ризики, щодо потенційних звинувачень у непрозорому встановленні цін на природний газ Компанією та Групою Нафтогаз за неконкурентним або непрозорим механізмом.

Нафтогаз Трейдинг також нещодавно уклав договір про співробітництво із ще однією ліцензованою товарною біржею – ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (УМВБ).

Документом передбачено, що УМВБ надасть майданчик для організації електронної торгівлі:

природним газом;

іншими товарами;

облігаціями компанії;

спеціальними облігаціями, забезпеченими дебіторською заборгованістю підприємств;

фінансовими інструментами, включаючи свопи, опціони, угоди прямого і зворотного репо;

похідними фінансовими інструментами (деривативами);

тощо.

Крім того, передбачено створення умов для залучення до участі у торгах міжнародних трейдерів.

Сторони взяли на себе зобов’язання дотримуватися високих міжнародних стандартів, зокрема в частині запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, в тому числі шляхом ретельного проведення ідентифікації кожного учасника торгів.

Крім того, УМВБ має забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства України та правил діяльності учасників ринку фінансових інструментів, передбачених положеннями Директиви 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів (MIFID II).

Нафтогаз Трейдинг має наміри запропонувати на УМВБ вже відомі ринку продукти в розділі торгівлі природним газом та розробляє нові пропозиції щодо періодів постачання та визначення ціни. Планується, що перші торги ресурсом компанії відбудуться вже у квітні цього року.