Пальне на тлі війни подорожчало майже на третину — НБУ

Подорожчання пального у березні на тлі вторгнення рф в Україну прискорилося до 30% у річному вимірі, повідомили у НБУ, пише УНН.

«Надалі швидшими темпами дорожчало пальне (на 30% р/р). Це насамперед пояснюється стрімким подорожчанням нафти у світі, руйнуванням об’єктів паливної інфраструктури російськими загарбниками та проблемами з постачанням пального. Водночас зниження податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне у другій половині березня стримувало зростання цін», — повідомили у НБУ.

Загалом прискорнення інфляції до 13,7% у березні у Нацбанку пояснили «порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад росії на Україну».

Окрім того, вказали у НБУ, прискорення інфляції може пояснюватися ймовірним значним зростанням цін у частково захоплених областях через блокування російськими загарбниками постачання товарів. «Передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне», — підсумували у Нацбанку.