Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу

Правительство Шри-Ланки объявило дефолт по внешним обязательствам. Речь идет об облигациях, номинированных в иностранной валюте и регулируемых зарубежным законодательством.

В пресс-релизе Минфина страны потмечается, что последние события, включая пандемию и войну в Украине, негативно сказались на фискальной позиции государства, и нормальное обслуживание внешнего долга стало невозможным. Правительство страны обратилось к МВФ за помощью в реализации программы восстановления экономики и срочной финансовой поддержкой. Совместно с МВФ правительство островного государства намерено представить кредиторам план реструктуризации задолженности и восстановления платежеспособности государства по внешним обязательствам.

Кредиторы могут начислять проценты на задолженность, но не более ставки, определенной по облигациям. Также при желании они могут получить выплаты в национальной валюте.

Дефолт также распространяется на двусторонние кредиты, выданные правительствами и зарубежными банками, в том числе коммерческими.

Источник: https://reform.by/307849-shri-lanka-objavila-defolt-po-vneshnemu-dolgu