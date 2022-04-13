12 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Україна отримала від Європи першу партію допомоги для ремонту енергетичної інфраструктури
- Дефіцит ліквідності енергоринку становить 250 млн євро на місяць
- Індійська нафтова корпорація Indian Oil виключила зі свого останнього тендеру російську Urals
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,7 тисячам споживачів. Зокрема, у Дніпропетровській області – 25 тисячам споживачів, Київській – 13,8 тисячам, Харківській – 5 тисячам, Донецькій – 4,8 тисячам, Миколаївській – 2,6 тисячам, Запорізькій – 500 споживачам.
- Станом на 12 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 974 населених пунктів, загалом близько 725,9 тисяч споживачів.
- Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновлюють лінії магістральних мереж на звільненій територіях Київської та Чернігівської областей, а також в інших регіонах. Нещодавно відновлено роботу магістральної лінії електропередачі в Східному регіоні. Основні ремонтні роботи тривають на 9 високовольтних лініях та 2 підстанціях.
- В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни Росії проти України. Постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Секретаріату ЕС. Спеціальна робоча група Секретаріату з підтримки України формує допомогу за складеним Міненерго України списком термінових запитів компаній-операторів критичної енергетичної інфраструктури. Секретаріат Енергетичного співтовариства також готує додаткові поставки в Україну.
- Задля підвищення обороноздатності ядерних об’єктів України Енергоатом розробить нову програму їх захисту, враховуючи досвід повномасштабної військової агресії з боку російської федерації. Серед заходів, спрямованих на покращення фізичного захисту цих об’єктів, передусім додавання ППО та протитанкового захисту. Першочергові заходи Компанія реалізовуватиме власним коштом, у перспективі ж будуть розроблені урядові програми підсилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об’єктів.
- Падіння рівня платежів в умовах розпочатої росією війни спровокувало дефіцит ліквідності на енергоринку України в розмірі близько 250 млн євро на місяць, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
- «Ми робимо все можливе, щоб зберегти ринок електроенергії, зокрема, розглядаємо кілька варіантів. По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом про необхідність близько 250 млн євро на місяць для підтримки енергоринку», — сказав він.
- Дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, а також за рахунок розширення експорту української електроенергії в Європу.
- Другим варіантом вирішення проблеми може бути дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів.
- З початку війни був зафіксований спад споживання електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.
- Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми.
- Україна не має наміру відмовлятися від ринкової моделі на користь ринку з ручним керуванням, яким він був раніше.
- Відновлення нормального ринку займе багато часу і потребуватиме дуже багато зусиль.
Газ
- Газопостачання відновлено понад 5,7 тисячам абонентів.
- Без газопостачання залишаються понад 293 тисячі абонентів
- АТ “Донецькоблгаз” було оперативно усунуто 28 витоків. Впродовж доби через пошкодження фахівці були змушені відключити від газу 154 абонентів, при цьому наші колеги відновили газопостачання 284 домогосподарствам.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу майже на 11% через похолодання. Серед всіх категорій споживачів незначно зменшили споживання лише бюджетні та релігійні організації.
Пальне
- Подорожчання пального у березні на тлі вторгнення рф в Україну прискорилося до 30% у річному вимірі, повідомили у НБУ. Це насамперед пояснюється стрімким подорожчанням нафти у світі, руйнуванням об’єктів паливної інфраструктури російськими загарбниками та проблемами з постачанням пального. Водночас зниження податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне у другій половині березня стримувало зростання цін.
- Внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі «Самара–Західний напрямок» відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудні Житомирської області.
Міжнародний вимір та санкції
Індійська нафтова корпорація Indian Oil виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки російську Urals.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом