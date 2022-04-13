12 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 13, 2022.

12 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

  • Україна отримала від Європи першу партію допомоги для ремонту енергетичної інфраструктури
  • Дефіцит ліквідності енергоринку становить 250 млн євро на місяць
  • Індійська нафтова корпорація Indian Oil виключила зі свого останнього тендеру російську Urals

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,7 тисячам споживачів. Зокрема, у Дніпропетровській області – 25 тисячам споживачів, Київській – 13,8 тисячам, Харківській – 5 тисячам, Донецькій – 4,8 тисячам, Миколаївській – 2,6 тисячам, Запорізькій – 500 споживачам.
  • Станом на 12 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 974 населених пунктів, загалом близько 725,9 тисяч споживачів.
  • Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновлюють лінії магістральних мереж на звільненій територіях Київської та Чернігівської областей, а також в інших регіонах. Нещодавно відновлено роботу магістральної лінії електропередачі в Східному регіоні. Основні ремонтні роботи тривають на 9 високовольтних лініях та 2 підстанціях.
  • В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни Росії проти України. Постачання скоординував Секретаріат Енергетичного співтовариства, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Секретаріату ЕС. Спеціальна робоча група Секретаріату з підтримки України формує допомогу за складеним Міненерго України списком термінових запитів компаній-операторів критичної енергетичної інфраструктури. Секретаріат Енергетичного співтовариства також готує додаткові поставки в Україну.
  • Задля підвищення обороноздатності ядерних об’єктів України Енергоатом розробить нову програму їх захисту, враховуючи досвід повномасштабної військової агресії з боку російської федерації. Серед заходів, спрямованих на покращення фізичного захисту цих об’єктів, передусім додавання ППО та протитанкового захисту. Першочергові заходи Компанія реалізовуватиме власним коштом, у перспективі ж будуть розроблені урядові програми підсилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об’єктів.
  • Падіння рівня платежів в умовах розпочатої росією війни спровокувало дефіцит ліквідності на енергоринку України в розмірі близько 250 млн євро на місяць, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
  • «Ми робимо все можливе, щоб зберегти ринок електроенергії, зокрема, розглядаємо кілька варіантів. По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом про необхідність близько 250 млн євро на місяць для підтримки енергоринку», — сказав він.
  • Дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, а також за рахунок розширення експорту української електроенергії в Європу.
  • Другим варіантом вирішення проблеми може бути дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів.
  • З початку війни був зафіксований спад споживання електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.
  • Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми.
  • Україна не має наміру відмовлятися від ринкової моделі на користь ринку з ручним керуванням, яким він був раніше.
  • Відновлення нормального ринку займе багато часу і потребуватиме дуже багато зусиль.

Газ

  • Газопостачання відновлено понад 5,7 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються понад 293 тисячі абонентів
  • АТ “Донецькоблгаз” було оперативно усунуто 28 витоків. Впродовж доби через пошкодження фахівці були змушені відключити від газу 154 абонентів, при цьому наші колеги відновили газопостачання 284 домогосподарствам.
  • Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу майже на 11% через похолодання. Серед всіх категорій споживачів незначно зменшили споживання лише бюджетні та релігійні організації.

Пальне

  • Подорожчання пального у березні на тлі вторгнення рф в Україну прискорилося до 30% у річному вимірі, повідомили у НБУ. Це насамперед пояснюється стрімким подорожчанням нафти у світі, руйнуванням об’єктів паливної інфраструктури російськими загарбниками та проблемами з постачанням пального. Водночас зниження податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне у другій половині березня стримувало зростання цін.
  • Внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі «Самара–Західний напрямок» відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудні Житомирської області.

Міжнародний вимір та санкції

Індійська нафтова корпорація Indian Oil виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки російську Urals.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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