Британия расширила санкции против РФ: в списке Медведчук и главный акционер «Лукойла»

Британия внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука
Об этом сообщает «Европейская правда«.
Санкции сосредоточены на структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
«После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа» — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.