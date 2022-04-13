Чеська АЕС відмовилась від російського палива

З 2024 року ядерні тепловидільні збірки для чеської атомної електростанції у Темеліні поставлятимуть американська електротехнічна компанія Westinghouse і французька Framatome, вони замінять паливо від «ТВЕЛ» держкорпорації «Росатом».

Про це Чеському агентству новин повідомив речник конгломерату енергетичних компаній ČEZ Ладислав Кржиж, передає Укрінформ.

Зазначається, що ČEZ оголосив тендер 2 роки тому, участь у ньому взяли компанії Framatome, Westinghouse і «ТВЕЛ».

«Для диверсифікації було остаточно обрано двох постачальників, щоб група ČEZ надійно забезпечувала безперебійне постачання паливних елементів для реакторів АЕС «Темелін» у майбутньому і таким чином мінімізувала ризики можливого перебою в постачаннях», — сказав Кржиж.

Постачання від Westinghouse і Framatome заплановані орієнтовно на 15 років.

Для другої чеської АЕС — «Дуковани» — паливо постачає російська «ТВЕЛ», причому контракт підписаний «до кінця роботи станції». Альтернативні варіанти знайти навряд чи вдасться, оскільки ніхто більше не виробляє паливо для реакторів VVER 440 мегаватів, які встановлені на цій АЕС. За інформацією ЗМІ, після повномасштабного російського вторгнення в Україну паливо доставляли з рф до Чехії літаками як виняток із санкцій.