Чеська АЕС відмовилась від російського палива

Обновлено: Апрель 13, 2022.

Чеська АЕС відмовилась від російського палива
З 2024 року ядерні тепловидільні збірки для чеської атомної електростанції у Темеліні поставлятимуть американська електротехнічна компанія Westinghouse і французька Framatome, вони замінять паливо від «ТВЕЛ» держкорпорації «Росатом».

Про це Чеському агентству новин повідомив речник конгломерату енергетичних компаній ČEZ Ладислав Кржиж, передає Укрінформ.

Зазначається, що ČEZ оголосив тендер 2 роки тому, участь у ньому взяли компанії Framatome, Westinghouse і «ТВЕЛ».

«Для диверсифікації було остаточно обрано двох постачальників, щоб група ČEZ надійно забезпечувала безперебійне постачання паливних елементів для реакторів АЕС «Темелін» у майбутньому і таким чином мінімізувала ризики можливого перебою в постачаннях», — сказав Кржиж.

Постачання від Westinghouse і Framatome заплановані орієнтовно на 15 років.

Для другої чеської АЕС — «Дуковани» — паливо постачає російська «ТВЕЛ», причому контракт підписаний «до кінця роботи станції». Альтернативні варіанти знайти навряд чи вдасться, оскільки ніхто більше не виробляє паливо для реакторів VVER 440 мегаватів, які встановлені на цій АЕС. За інформацією ЗМІ, після повномасштабного російського вторгнення в Україну паливо доставляли з рф до Чехії літаками як виняток із санкцій.

Автор:

(Всего статей: 582)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: