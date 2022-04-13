«Енергоатом» розробить нові програми захисту своїх об’єктів з урахуванням досвіду агресії РФ – глава компанії

НАЕК «Енергоатом» розробить нову програму захисту ядерних об’єктів України з метою підвищення їх обороноздатності, враховуючи досвід військової агресії Російської Федерації, передає Енергореформа.

Про це повідомив глава компанії Петро Котін.

Він наголосив, що ядерні об’єкти під час військової агресії РФ піддалися безпрецедентній атаці, на яку існуючі механізми захисту не були розраховані.

Глава «Енергоатома» зазначив, що першочергові заходи будуть реалізовуватися власним коштом компанії, але у перспективі будуть розроблені урядові програми підсилення захисту не тільки ядерних, а й інших стратегічних об’єктів з урахуванням досвіду цієї війни.

Крім того, Петро Котін звернув увагу на те, що зараз ми бачимо так, що першочергові програми здійснюватимемо за власні кошти, але далі будемо виходити на урядові програми. Це стосується не тільки ядерних об’єктів, а й інфраструктури України, будуть прийматися відповідні програми, щоб покращити їх обороноздатність.