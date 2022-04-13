«Енергоатом» розробить нові програми захисту своїх об’єктів з урахуванням досвіду агресії РФ – глава компанії

Обновлено: Апрель 13, 2022.

«Енергоатом» розробить нові програми захисту своїх об’єктів з урахуванням досвіду агресії РФ – глава компанії

НАЕК «Енергоатом» розробить нову програму захисту ядерних об’єктів України з метою підвищення їх обороноздатності, враховуючи досвід військової агресії Російської Федерації, передає Енергореформа.
Про це повідомив глава компанії Петро Котін.

Він наголосив, що ядерні об’єкти під час військової агресії РФ піддалися безпрецедентній атаці, на яку існуючі механізми захисту не були розраховані.

Глава «Енергоатома» зазначив, що першочергові заходи будуть реалізовуватися власним коштом компанії, але у перспективі будуть розроблені урядові програми підсилення захисту не тільки ядерних, а й інших стратегічних об’єктів з урахуванням досвіду цієї війни.

Крім того, Петро Котін звернув увагу на те, що зараз ми бачимо так, що першочергові програми здійснюватимемо за власні кошти, але далі будемо виходити на урядові програми. Це стосується не тільки ядерних об’єктів, а й інфраструктури України, будуть прийматися відповідні програми, щоб покращити їх обороноздатність.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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