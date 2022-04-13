Из-за разгерметизации бывшего «нефтепродуктопровода Медведчука» зафиксирован разлив нефтепродуктов

Из-за разгерметизации нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» в результате взрыва зафиксировано разлив нефтепродуктов на территории Овручской общины в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции, передают Українські Новини.

«Сегодня в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа от правоохранителей поступило сообщение, что в результате взрыва на нефтепродуктопроводе «Самара – Западное направление» произошла разгерметизация на территории Овручской общины в селе Рудня Житомирской области. Государственные инспекторы и специалисты лаборатории прибыли на место происшествия. Была зафиксирована разгерметизация трубопровода и разлив на рельеф местности вещества похожего на дизельное топливо. В настоящее время инспекторы производят отбор проб и замеры площадей загрязненных территорий», — говорится в сообщении.

После окончания лабораторных исследований специалистами будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, кроме того, все материалы дела будут направлены в полицию для присоединения к уголовному производству.