МІНЕКОНОМІКИ ПІДВИЩИЛО ГРАНИЧНІ ЦІНИ НА НАФТОПРОДУКТИ

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість 1 літра дизельного палива ulsd 10 ppm та бензинів автомобільних gasoline 10 ppm (станом на 11 04.2022 року).
Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 11.04.2022 № 16/2-64-22) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 32,65 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 29,32 гривень.
З врахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин А-95 через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на дизпаливо – 37,65 грн/літр.