Наступного опалювального сезону ми плануємо повторити рекорди атомної генерації, – Герман Галущенко

Обновлено: Апрель 13, 2022.

Наступного опалювального сезону ми плануємо повторити рекорди атомної генерації, – Герман Галущенко

Україна продовжуватиме курс на зменшення вуглецевого сліду і впровадження новітніх технологій в енергетиці. На цьому наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі.

“Ми працювали над цим і до війни. Ми хочемо, щоб наша енергетична система відповідала найкращим світовим стандартам, що включає і питання декарбонізації, і питання розвитку новітніх технологій, зокрема в сфері відновлювальних джерел енергії”, — зазначив він.

Герман Галущенко підкреслив, що український енергетичний мікс містить 70% електроенергії, виробленої без вуглецевого сліду, і цей показник кращий, ніж в багатьох країнах Європи.

“Безумовно ми будемо все це розвивати з урахуванням того, що із цим запорєбріком у нас жодного обміну — ні аварійного, ні технічного, — жодного кіловату у нас не буде”, - додав очільник Міненерго.

Міністр наголосив, що Україна успішно пройшла опалювальний сезон 2021-2022 у тому числі за рахунок атомної генерації.

“У цьому році атомна генерація виробила рекордну кількість кіловат-годин за всю історію України. Певний період працювали всі 15 блоків. На наступний опалювальний сезон ми плануємо повторювати рекорди атомної генерації”, — зазначив Герман Галущенко.

Під час опалювального сезону 2021/2022 максимум атомної генерації складав більше 300 млн Квт/годин на добу.

Крім цього було диверсифіковано шляхи постачання вугілля, завдяки чому накопичено його достатню кількість на складах, а також наповнено газом підземні сховища.

Таким чином абсолютно не справдилися прогнози так званих експертів, які пророкували провал цьогорічного опалювального сезону. Більше того, в деяких таких “прогнозах” можна чітко прослідкувати російський слід.

“Я дуже радий, що один з таких експертів вже потрапив до правоохоронних органів. І як виявилось, його фінансувала російська федерація”, — підкреслив Міністр енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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